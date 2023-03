Eerste plekje aan het water wordt dit jaar nog in Elewijt ingericht

Het was via het participatieplatform Zemst aan Zet dat inwoners voorstellen konden doen om enkele plekjes aan het water gezellig in te richten. In totaal ontving de gemeente 28 creatieve ideeën. En inmiddels werd beslist om dit jaar al een eerste plekje in te richten. Het gaat om de site tussen de Barebeek en de Molenkensbeekvoetweg in Elewijt. Volgend jaar is de omgeving van de Gasthuishofweg in Hofstade aan de beurt, in 2025 de Watermolenstraat in Weerde en nadien de hoek van de Larestraat met de Kapelstraat in Zemst-Laar.