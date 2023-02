Eén van eerste fotoshoots van Miss België vond in dit hamburgerrestaurant plaats: “Apetrots dat ze nu tot ‘s lands mooiste verkozen werd”

Brussel PASSIONELE MOORDEN. 24 jaar nadat Yasmine (22) verdween, zit haar moordenaar in de cel. De vraag is echter of ze zelf ook achter tralies hoorde...

Begin deze maand werd Abdelmajid Lamrani (53) in Marokko veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Yasmine B.H. (22) in 1997. 22 jaar lang slaagde Lamrani erin op vrije voeten te blijven: Yasmine’s lichaam werd 25 jaar geleden al uit het kanaal gehaald in Molenbeek, in verre staat van ontbinding. Lamrani’s motief is tot op vandaag onduidelijk, maar dat het met onbeantwoorde liefde te maken heeft, is zeker. Al zijn verschillende scenario’s mogelijk.