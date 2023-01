Duo riskeert jaar cel voor inbraak en diefstal van kerstverlichting

Mechelen Bo (14) kijkt na zware operatie wél uit naar 9 januari: “Ik moet leren doseren, maar ik wil meteen de hele week naar school”

Weinig 14-jarigen die zo uitkijken naar 9 januari en de terugkeer naar school als Bo Candries. Al 2,5 jaar, op een valse schoolstart in september na, volgt ze les via Bednet. Terwijl andere tieners dromen van hebbedingen als een nieuwe smartphone of AirPods, heeft zij maar één nieuwjaarswens: zich beter voelen dan in 2022. Haar opmerkelijk verhaal.

3 januari