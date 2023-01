Duikers zetten dinsdag zoekactie naar verdwenen vrouw (25) in Zenne verder

Zemst/Vilvoorde Val van fietsster in de Zenne rijt oude wonden open bij vader van verdronken Frederik Vancloos­ter (21): “Zo duur kan een reling toch niet zijn?”

Een jonge twintiger die op een koude nacht in januari in het water terechtkomt en geen schijn van kans maakt om te overleven. Het is niet alleen wat gisteren gebeurde toen I.K. (25) op weg was naar huis in Eppegem na haar werk. Ook Frederik Vanclooster (21) uit Vilvoorde verdween na een val in het kanaal in Vilvoorde. De gelijkenissen tussen beide ongevallen zijn zo frappant dat het bij vader Lucas Vanclooster oude wonden openrijt.

17:04