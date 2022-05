Drie dagen bieren proeven en dansen alsof de Weerdse Bierfeesten nooit weg waren

“Het kriebelde na twee jaar overslaan weer wat harder”, zegt een van de tappers van ‘den ouwen toog’ Frank Marquebreucq (55). Hij, zijn vrouw Eva en nog meer maten bemannen al jaar en dag de toog buiten. “Als echte Weerdenaar en zelf bij de Chiro gezeten te hebben van kleins af, kan je de Weerdse Bierfeesten gewoon niet laten”, lacht Frank. “Al pikken we soms wel eens een optreden mee, daarnet nog Goldband. Fantastisch. Ondanks dat het eigenlijk groot genoeg is, groeide we dit jaar opnieuw een beetje. Maar het blijft hier familiaal. Mensen komen veel kameraden tegen. Van vroeger, en nu zeker na twee jaar zonder feesten, kom je zoveel mensen opnieuw tegen.” Dat is niet overdreven. Er komen net een aantal oud-leerlingen van Frank aanwaaien. Zij kregen nog les fruitteelt van hem op Horteco in Vilvoorde.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Weerdse Bierfeesten: Een deel van de ploeg aan 'den ouwen toog' © Dieter Nijs

De tent loopt stilaan vol om Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem te ontvangen. Kris De Greef, Erik De Groote en Rob Aerts zaten nog even neer om er weer volop tegenaan te kunnen. “We hoorden hier al zoveel over en Rob kwam al een paar keer. We besloten om er vanaf dit jaar een vaste traditie van te maken onder ons, schoonbroers”, zegt Kris.De sfeer kunnen ze wel smaken en ook de line-up valt op. “Daarnet nog was de zanger van Compact Disk Dummies gewoon aan het crowdsurfen terwijl hij bleef verder zingen. Op amper twee meter van ons. Waar vind je dat?”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Weerdse Bierfeesten © Dieter Nijs

Marijn Van Damme (23), Marit Jaspers (26) en Kato Van Baekel (22) rusten even uit in de photobooth. “We waren hier gisteren tot het einde en ik heb hier vanmiddag al volleybal gespeeld”, zegt Marit. “We kijken ongelooflijk uit naar DJ C-man, onze dorpsgenoot en EXIT 11. Dus even chillen en er straks weer tegenaan. Of we vandaag tot het einde blijven? Dat moeten we nog zien”, lachen ze.

De organisatie kijkt en ziet dat het goed is. “Donderdag waren er zo’n 750 mensen, gisteren (vrijdag) zo’n 4.500 en voor vandaag gingen 3.200 kaarten in voorverkoop de deur uit, aan de kassa zullen er nog wat liggen. We verwachten dat we aan de maximumcapaciteit zullen komen”, zegt Stijn Bauters van het kernteam. De afgelopen twee jaren waren de Weerdse Bierfeesten niet helemaal van de kaart verdwenen. “We hielden een livestream, deden een oproep om Weerde rood te laten kleuren en verkochten bierboxen met negen biertjes die volledig uitverkocht waren. Dat was een succes maar niet te vergelijken met de feesten zelf. We zijn zo blij dat dit terug kan. Al moesten we wel lang onder voorbehoud werken tot we zeker wisten dat het licht volledig groen was. Het waren dus pittige maanden. We zijn er dit jaar opnieuw drie dagen. Dat is niet de eerste keer, vroeger nog eens met Clouseau bijvoorbeeld, maar het is eerder uitzondering dan regel.”

Ook de kinderfuif, het volleybaltoernooi, de spaghettislag en de comedy avond waren een schot in de roos. Tot volgend jaar?

LEES OOK:

Volledig scherm Weerdse Bierfeesten © Dieter Nijs

Volledig scherm Weerdse Bierfeesten: Yves Mathys uit Zemst met vrienden en kinderen. “We mochten mee met onze kinderen. Dan kunnen ze zelf ook wat langer blijven.” © Dieter Nijs

Volledig scherm Weerdse Bierfeesten © Dieter Nijs

Volledig scherm Weerdse Bierfeesten © Dieter Nijs