Drie bestuurders blazen positief bij zomerBOB-actie

Wielrennen profs Thimo Willems rijdt opmerke­lijk BK in Izegem: “Coalitie van de enkelingen heeft goed gewerkt”

Vlaams-Brabant boven op het BK voor profs in Izegem. Remco Evenepoel en Jasper Stuyven tekenden voor goud en brons. In het kielzog van beide absolute toppers reed ook Thimo Willems een knappe titelstrijd. De Zemstenaar stond er in de hitte helemaal alleen voor. Of toch niet?