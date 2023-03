D’Oude School en sporthal krijgen zonnepanelen op dak

Eerste opleiding fuifcoa­ches zit erop: “Er is vraag naar meer”

De gemeente Grimbergen organiseerde de afgelopen weken voor het eerst een opleiding fuifcoach. Deze coaches zullen kregen in drie halve dagen een inleiding in het wat, hoe en waarom van het organiseren van feesten en evenementen. “Ook veiligheid stond op de agenda”, zegt schepen van jeugd Jelle De Wilde (CD&V), die blij was met de respons.