Dode en drie gewonden bij zware gasontploffing in Elewijt: “Ik ben meteen een ladder gaan halen en heb een bewoner kunnen redden”

In het centrum van Elewijt (Zemst) zijn donderdagochtend een dode en drie gewonden gevallen bij twee gasontploffingen. De brand die volgde, is intussen onder controle, maar de zoekactie naar eventuele andere slachtoffers gaat verder. “De zoektocht met speurhonden heeft niets opgeleverd”, klinkt het bij burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Het gebouw is waarschijnlijk onbewoonbaar. Er wordt momenteel een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.”

De ontploffing gebeurde rond 7.15 uur in een gebouw met een dokterspraktijk waar zich meerdere appartementen boven bevinden. Ondertussen is duidelijk geworden dat er al zeker een dode en drie gewonden vielen bij de ontploffing. “De zus en broer van het slachtoffer werden op de hoogte gebracht van het overlijden”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar eventuele vermisten. Er werden ook bewoners geëvacueerd.

“Deze ochtend kregen wij een oproep omdat er twee gasontploffingen gehoord werden aan het kruispunt van de Eppegemsesteenweg en de Tervuursesteenweg in het centrum van Elewijt”, zegt Jens Van den Trooste, woordvoerder van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “De omgeving is volledig afgesloten en hulpdiensten, brandweer en politie zijn ter plaatse.” Volgens de politiezone is de stabiliteit van het gebouw in gevaar. “Er waren mensen aanwezig op het moment van de ontploffing. We weten nog niet hoeveel slachtoffers er in het totaal zijn gevallen.”

KIJK. Beelden tonen het moment net na de zware ontploffing:

Perimeter

Er werd een ruime perimeter ingesteld. De Tervuursesteenweg is afgesloten tussen de Vekestraat in Elewijt en de Hoogstraat in Perk. Daar is geen passage meer mogelijk.

Volledig scherm Er werd een grote perimeter ingesteld. © rv

Luide knal

“Ik hoorde rond 7.10 uur een luide knal. Ik dacht dat er een auto uit de bocht vloog”, vertelt Robbe die twee huizen verder woont. “Eerst hoorde ik piepende geluiden en dan een luide knal. Een paar minuten later ben ik gaan kijken omdat ik mensen hoorde roepen. Toen ben ik een ladder gaan brengen waarmee iemand naar beneden is gehaald. De jongen had hoogtevrees dus het duurde wel even voor die beneden raakte. Voor de rest heb ik veel rook en vuur gezien.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Robbe, buurtbewoner heeft bewoner met ladder gered. © Gianni Barbieux / Photo News

“Toen we de knal hoorden zijn we op kousevoeten naar daar gelopen”, vertelt buurtbewoonster Tine. Ze heeft meegeholpen om een bewoner naar buiten te dragen. “We zagen iemand aan het raam staan. Dan is iemand een ladder gaan halen om hem naar beneden te halen en ik heb de ambulance gebeld. Het gaat om een appartementsblok met assistentiewoningen. De jongen die aan het raam stond vond het moeilijk om naar beneden te gaan dus iemand is hem gaan helpen. Maar juist toen ze beneden waren ontplofte er een tweede gasfles.”

Volgens de dokters zou de groepspraktijk op het gelijkvloers niet geraakt zijn. “We zijn op dit moment al het materiaal uit de praktijk aan het halen. Het is enorm hectisch”, vertelt huisarts Alexander Meyvis. “We zijn ook alle patiënten op de hoogte aan het brengen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ontploffing in Elewijt. © rv

De eigenaar van het gebouw is vzw Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme uit Mechelen. “Er zijn vier mensen die daar ‘begeleid’ wonen”, klinkt het bij de vzw. “Twee andere mensen huren gewoon een appartement van ons. Het dodelijk slachtoffer was een van de twee huurders. Twee jongere mannen, die wel begeleid wonen, zijn gered met een ladder. Een persoon is gered door een buurtbewoner, de andere door de brandweer. De andere twee bewoners die begeleid wonen waren niet thuis op het moment van de ontploffing.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Buurtbewoner Bart. © Marc Baert

Ook buurtbewoner Bart (55) heeft de ontploffing gehoord. “Ik dacht eerst dat het een auto-ongeval was. We zagen enorme rookontwikkeling. Alles was naar de overkant van de weg geblazen. Kort daarna was er een tweede ontploffing. Heel de straat lag vol met puin.”

Instortingsgevaar

“De brandweer was heel snel ter plaatse en heeft de brandhaard snel kunnen vinden en doven” vertelt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Het gebouw heeft grote schade opgelopen. De slachtoffers die we hebben gevonden zijn geëvacueerd. Die zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Een slachtoffer heeft de ontploffing niet overleefd. Momenteel zijn we nog aan het zoeken of er niet nog meer slachtoffers in het gebouw zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Veerle Geerinckx (N-VA). © Marc Baert

“Toen de brandweer toekwam was er een grote rookpluim, de brand beperkte zich gelukkig tot één gebouw. De buurgebouwen zijn niet getroffen. Er is momenteel geen ontploffingsgevaar meer, maar er is wel instortingsgevaar. Daarom willen we snel weten of er nog mensen binnen zijn. De zoektocht met honden heeft voorlopig niets opgeleverd. We gaan de komende uren noodopvang organiseren voor de slachtoffers of kijken of ze bij familie terecht kunnen. Verder gaan we onderzoeken of het gebouw stabiel gemaakt kan worden.”

Volledig scherm © EV

Volledig scherm Gasontploffing Elewijt. © Marc Baert

Volledig scherm Gasontploffing Elewijt. © Marc Baert

Volledig scherm Gasontploffing in Elewijt. © Carmen Schelkens

Volledig scherm © rv

Volledig scherm Er werd een grote perimeter ingesteld. © rv

Volledig scherm Er is een dodelijk slachtoffer. © Marc Baert

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.