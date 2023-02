“Dit wens ik geen enkele mama toe”: familie van verdronken Imane (25) ontroostbaar na vondst lichaam

Na drie ondraaglijke weken van onzekerheid kregen mama Hajiba en papa Mostafa gisteravond antwoorden. Het lichaam van hun 25-jarige dochter Imane werd gevonden in de Nete in Duffel nadat ze met haar fiets in het water was beland. Haar ouders kunnen amper vatten dat ze hun dochter nu moeten begraven: “Tot gisteren zijn we nog blijven hopen”, vertelt Hajiba.