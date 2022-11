Dirk (50) stak jeugddroom jarenlang in koelkast en koos voor gezin, maar nu baat hij met Rubenshof eindelijk eigen café uit

EppegemNa 23 jaar heeft café Rubenshof in Eppegem een nieuwe uitbater. Lieve Cornelissen liet de zaak recent over aan Dirk Uyttebroeck. Voor de 50-jarige Houtemnaar wordt een jeugddroom op die manier eindelijk werkelijkheid. “Tijdens de coronacrisis kwamen de cafékriebels weer naar boven en toen stond Rubenshof net over te nemen...”, aldus de kersverse kroegbaas.

Hij werkte jarenlang als programmeur, maar nu heeft Dirk Uyttebroeck een enorme carrièreswitch gemaakt. Sinds kort staat hij achter de toog van café Rubenshof in de Cardijnstraat in Eppegem. Op weekdagen staat hij alleen in de zaak, in het weekend krijgt hij de hulp van zijn vrouw Veronique Meert (48). “Eigenlijk is dit een jeugddroom”, geeft hij toe. “Maar mijn vrouw heeft altijd gezegd dat ik moest kiezen: een gezin of een café. Ik heb toen voor mijn gezin gekozen en ging als programmeur aan de slag. Ondertussen zijn de kinderen 13 en 20 jaar oud, dus hebben we beslist om nu wel in dit avontuur te stappen.”

Volledig scherm Sinds kort heeft café Rubenshof met Dirk Uyttenbroeck een nieuwe uitbater. © Marc Baert

Het was ook tijdens de coronacrisis dat de cafékriebels terugkeerden bij Dirk. “Door de pandemie was ik namelijk geruime tijd technisch werkloos, waardoor ik begon na te denken over de toekomst van mijn professionele carrière”, aldus nog de kersverse uitbater. “En toen hoorde ik na een voetbalwedstrijd van mijn zoon in de kantine dat café Rubenshof over te nemen stond. Zelf was ik er slechts twee keer geweest, maar ik vond het een gezellige kroeg. En nu staan we hier achter de toog (lacht).”

Aan het bestaande concept van het café zal Dirk voorlopig niets veranderen. “Het blijft een gezellig dorpscafé, maar mogelijk voeg ik volgend jaar wel snacks zoals kaas en salami en wat warme hapjes toe aan de kaart”, klinkt het. “Het openingsfeest komt er ook nog aan, al zal dat eerder in de lente of de zomer van volgend jaar plaatsvinden. Eerst willen we onze draai hier vinden.”

Café Rubenshof is gesloten op maandag en donderdag. Op andere dagen is het café open van 10 tot 20 uur en op vrijdag tot 1 uur.

