Dierenopvangcentrum zet deuren open voor bezoekers

Koperdie­ven stelen 120 meter kabel, treinver­keer tussen Antwerpen en Brussel verstoord

Afgelopen nacht gingen dieven in Eppegem aan de haal met zo’n 120 meter koperkabel op een spoorlijn voor goederentreinen. Als gevolg van de diefstal is het treinverkeer woensdagochtend verstoord. Voornamelijk tussen de stations Vilvoorde en Mechelen is er hinder.