Dierenopvangcentrum schenkt in 4,5 jaar tijd 1.000 dieren nieuwe thuis

In februari 2018 nam Ferry Heikoop zijn intrek in het Dierenopvangcentrum Zemst in deelgemeente Eppegem. Dankzij de hulp van bedrijven en vrijwilligers kon hij het opvangcentrum opbouwen. In 4,5 jaar tijd konden Ferry en zijn team in totaal duizend dieren een nieuwe thuis geven. Het gaat om 140 honden, 845 katten en 15 knaagdieren. “We zijn een relatief klein asiel”, aldus Heikoop. “Onze hondenverblijven zijn grote ruimtes, waardoor er voor slechts twaalf viervoeters plaats is. We kunnen dat optrekken tot 24 indien de honden samen kunnen zitten. Voor katten is onze maximumcapaciteit vijftig. Daarnaast kunnen we ook vijftien aidspositieve katten opvangen.”