Dertiger uit frustraties meermaals: “In tienerjaren seksueel misbruikt”

De dertiger werd in zijn tienerjaren lang seksueel misbruikt en de dader van die feiten werd nooit veroordeeld. Dat trauma vertaalde zich in een zware alcoholverslaving en een echtscheiding met de moeder van zijn kinderen. Ook een diepgewortelde frustratie tegen de politie is toen ontstaan. De echtscheiding werd al snel een vechtscheiding, waarbij hij in mei 2020 met een mes uithaalde naar zijn ex-partner.“Hij werd opgepakt en vrijgelaten onder voorwaarden, met een contactverbod, maar enkele weken later drong hij de woning van zijn ex-partner binnen en bedreigde haar opnieuw. Toen de politie tussenkwam, werd hij ook tegen de agenten agressief.

Incidenten

Maandenlang ging het beter maar vanaf mei 2021 stapelden de incidenten zich weer op. De man begon zijn ex-partner onophoudelijk lastig te vallen en te bedreigen, moest tegengehouden worden toen hij op het punt stond met messen naar haar woning te vertrekken, viel zijn ex op straat aan, ging op de vuist met haar nieuwe partner en viel uiteindelijk zelfs enkele onbekende meisjes aan op een bus. “Hij heeft duidelijk hulp nodig want in dronken toestand is hij een gevaar voor iedereen”, aldus nog het parket, dat een gevangenisstraf van één jaar met probatie-uitstel vorderde vorige maand. De verdediging kon zich in die vordering vinden maar wees erop dat een aantal incidenten ook kaderden in de vechtscheiding en de moeilijkheden rond de bezoekregeling van de kinderen. De rechtbank besloot dat een straf met voorwaarden het meest geschikt was