Deadline zoektocht nieuwe uitbater GC De Melkerij verlengd

Mechelen Diefstal van fietszadel levert illegaal voorwaarde­lij­ke celstraf op

De rechter in Mechelen heeft een illegaal uit het Brusselse veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met uitstel. Hij werd schuldig bevonden aan de diefstal van een fietszadel. Dat gebeurde op 13 oktober 2022 in Mechelen. Een omstaander zag de diefstal en verwittigde de politie. Die kon de man zeer snel arresteren. Naar eigen zeggen kon hij zich niets meer herinneren van de diefstal. Zijn raadsman vroeg een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daar op in. Zij veroordeelde de illegaal naast een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden ook nog tot een geldboete van 400 euro.

14:20