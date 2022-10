Crisis of niet, Kris en Jolien nemen café en feestzaal Amadeus over: “Door meer eten te serveren, counteren we de energieprijzen”

Zemst-LaarTerwijl verschillende (horeca)zaken de deuren omwille van de stijgende energieprijzen wat vaker of zelfs helemaal sluiten, zwaaien die van café en feestzaal Amadeus in Zemst-Laar net nu weer open. Kris Krakowczyk en Jolien De Winne zijn de nieuwe eigenaars, terwijl Cindy Huybrechts de pintjes tapt. “Door de menukaart uit te breiden, hopen we de hoge energieprijzen te counteren”, klinkt het.

Iets meer dan een jaar geleden maakte café/feestzaal Amadeus in de Spiltstraat in Zemst-Laar al een doorstart met nieuwe uitbaters, maar zij gaven er korte tijd later de brui aan. Lang lagen de leidingen in het café echter niet droog, want sinds vorige week vrijdag worden er opnieuw pintjes getapt in Amadeus. Jolien De Winne en Kris Krakowczyk, ook wel gekend van cateraar Kokovoko, namen het café en de feestzaal over. Zelf zullen ze echter niet al te vaak achter de toog staan, want die eer is weggelegd voor Cindy Huybrechts. Het koppel zal af en toe wel inspringen.

Gouden kans

“Voor ons was dit een mooie opportuniteit”, zegt Kris Krakowczyk. “Hoewel we vroeger ook al de catering in de feestzaal verzorgden, is het toch nog altijd interessanter om zelf eigenaar van de zaal te zijn. Nu hebben we zelf beslissingsrecht. Bovendien zijn er in de buurt niet al te veel feestzalen, dus was dit voor ons een gouden kans.”

Hoewel Kris en Jolien zich voornamelijk op het cateringgebeuren in de feestzaal zullen richten en nooit echt plannen hadden om een café uit te baten, zijn ze sinds kort dus ook wel de eigenaars van de kroeg. “En daar hebben we met Cindy de ideale uitbaatster voor gevonden”, aldus nog Kris. “Zij is met heel veel enthousiasme en goesting in dit avontuur gestapt.”

Volledig scherm Café en feestzaal Amadeus in Zemst-Laar. © Marc Baert

Dat het koppel net nu – in volle energiecrisis - het café en de feestzaal heropent, is redelijk opmerkelijk. Heel wat andere (horeca)zaken sluiten namelijk tijdelijk of zelfs definitief de deuren omdat de rekeningen onbetaalbaar worden. “Uiteraard hebben we hier ook rekening mee gehouden, maar het voordeel is dat we wel blijven focussen op de catering”, aldus nog Kris Krakowczyk. “Daarnaast hebben we bewust de menukaart in het café uitgebreid. Door meer eten te serveren, counteren we de energieprijzen. Op weekdagen kan je in het café terecht voor een spaghetti, een lasagne en enkele andere snacks. In het weekend kiezen we vol de kaart van de suggesties zoals gebakken zeebaars en stoofvlees met Gouden Carolus.”

Geen lege kroeg

Ook de openingsuren werden met opzet wat aangepast. “Zo zal het café de deuren van 16 tot 23 uur openen”, klinkt het. “Door met beperktere openingsuren te werken, vermijd je dat er momenten zijn waarop de kroeg leeg is. Op woensdag en donderdag blijft het café ook gesloten. Dat is een extra sluitingsdag in vergelijking met de vorige uitbaters. De verwarming in de feestzaal zal dan weer alleen draaien wanneer er feesten in gepland zijn. Op die manier kunnen we de energiekosten ook daar wat drukken.”

Café Amadeus langs de Spiltstraat in Zemst-Laar is elke dag – op woensdag en donderdag na – van 16 tot 23 uur geopend.

