CoderDojo keert na lange coronapauze terug

Zemst “Pas toen hij uit coma ontwaakte, kon ik zeggen dat ik zwanger was”: na dramatisch jaar start 2023 wondermooi met geboorte van kleine Kobe

Dag op dag acht maanden nadat Benjamin De Donder (33) uit Zemst als bij wonder een zwaar ongeval overleefde, is hij voor de derde keer papa geworden. Zijn vrouw Stefany (32) beviel vrijdag van hun zoontje Kobe. En er is nog meer goed nieuws voor het koppel, want Benjamin woont sinds kort ook weer thuis. “Nét op tijd om volop van ons zoontje te genieten”, glundert de Zemstenaar die voortaan in een rolstoel zit. Al staat er ook voor hun toekomst dit jaar nog een groot vraagteken.

23 januari