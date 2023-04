Buurtbewoner hangt reddingsvest aan fietssnelweg naast Zenne, waar drie mensen in het water belandden: “Inwoners willen statement maken”

Ie Neffe is populaire vaste waarde, maar: “Groeien is op deze manier onmogelijk”

Al bijna 28 jaar kunnen liefhebbers van lekkere en betaalbare spaghetti terecht bij Dirk en Carine in hun zaak Ie Neffe (Strombeeks voor ‘Hiernaast’). Het restaurant in de Oude Mechelsestraat is een echt instituut in Strombeek, maar de toekomst ervan hing onlangs aan een zijden draadje, aldus Dirk: “Pas eind december hoorden we dat ons huurcontract zou worden verlengd.” En dat is niet het enige haar in de boter tussen ondernemer en huisbaas.