Burgemeester Geerinckx legt eed af in Vlaams parlement

Al sinds 2019 is Geerinckx burgemeester van Zemst, maar die functie moet ze nu combineren met een zitje in het Vlaams parlement. Daar volgt ze Lorin Parys op. Hij werd enkele weken geleden CEO van de Pro League en moest daardoor de politiek verlaten. Bij de verkiezingen van 2019 werd Geerinckx bij N-VA tweede opvolger voor de kieskring Vlaams-Brabant in het Vlaams parlement. De eerste opvolger, Arnout Coel, zetelt ondertussen al drie jaar in het parlement nadat hij minister Ben Weyts opvolgde. En dus was het nu de beurt aan Geerinckx om haar eed af te leggen in het Vlaams parlement. Eerder liet ze al weten uit te kijken naar haar nieuwe functie.