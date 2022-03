Bibliotheek rijdt voortaan naar inwoners dankzij Bibbus: CD&V betreurt dat gemeente “vervuilend” exemplaar kocht

ZemstDe gemeente Zemst zet vanaf 1 september een Bibbus in om leesvoer naar de inwoners van alle deelgemeenten te brengen. Opvallend: de bus werd overgekocht van de stad Antwerpen. Oppositiepartij CD&V gaf kritiek op de aankoop. Volgens de partij is het voertuig te vervuilend, maar dat weerlegt bevoegd schepen Dominique Van Haesendonck.

Het was via een online veilingsite dat de gemeente Zemst ontdekte dat de stad Antwerpen haar Bibbus van de hand wilde doen. Uiteindelijk kocht de gemeente de bus voor net geen 33.000 euro. “In de eerste plaats willen we leesvoer tot bij onze inwoners in alle deelgemeenten brengen, ook in Zemst-Laar”, zegt schepen van Bibliotheek Dominique Van Haesendonck (N-VA). “Daarnaast bekijken we nog of er in de Bibbus ook andere dienstverlening kan aangeboden worden zoals bijvoorbeeld het afhalen van bepaalde documenten.”

“We leven in een veranderende maatschappij en daar moeten we op inspelen”, vult burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) aan. “Dit wordt een experiment op het vlak van drempelverlagende dienstverlening en kadert tegelijkertijd in de kringloopgedachte. Ideaal om op een betaalbare manier een mobiel proefproject te starten.”

Vervuilend dieselexemplaar

Oppositiepartij CD&V uitte echter kritiek op de aankoop. “De komst van de Bibbus is op zich geen slecht idee, maar het gaat hier om een vervuilend dieselexemplaar”, aldus de partij. “De bus mag de lage-emissiezone in Antwerpen zelfs niet meer binnen. Dit gemeentebestuur is duidelijk alleen groen en duurzaam als het hen uitkomt. Dat is niet de eerste keer dat we dit vaststellen.”

Schepen Van Haesendonck geeft toe dat de uitspraken van CD&V in theorie kloppen, maar zegt dat de bus in Zemst slechts beperkt uit zal rijden. “En het gaat ook telkens om korte afstanden, waardoor de impact op het milieu vrij beperkt is. De afstand tussen de stalplaats en het verste punt in onze gemeente bedraagt bovendien slechts 8 kilometer.”

De gemeente wil de Bibbus ten laatste op 1 september inzetten. De uitleendiensten in Weerde, Elewijt, Eppegem en Hofstade zullen in de toekomst een andere nuttige invulling krijgen.