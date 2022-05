Bewoners WZC Zonnesteen maken al fietsend smoothies om 1.000km voor KOTK te steunen

Weerde Na twee jaar zonder Weerdse Bierfees­ten duurt festival nu drie dagen: “We keren met een knal terug”

Op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei is het terrein langs de Ketelveldweg in Weerde opnieuw het decor van de Weerdse Bierfeesten. Na twee jaar zonder festival is het dit jaar drie dagen feest op het festivalterrein. Met onder meer Goldband, Les Truttes en Pat Krimson staan topartiesten op het podium. “Het waren heftige weken, maar nu begint het écht te kriebelen”, klinkt het.

2 mei