Bewoners Waversebaan eisen via petitie maatregelen tegen sluipverkeer: “Overmatige snelheid en hoop verkeer maken straat onveilig”

Lenny brengt met CHO streetwear naar Grimbergen: “Niet langer naar Brussel of Antwerpen voor sneakers”

In de Stationsstraat vind je sinds enkele weken de nieuwe zaak van Lenny. Met CHO - uitgesproken zoals in ‘C’est chaud’ - brengt hij sneakers en streetwear van de hipste merken naar Grimbergen. De huidige winkel, in een soort hypermodern reuzenaquarium, is slechts het tijdelijke huis van CHO. Nog dit jaar barst de modezaak om de hoek uit zijn voegen.