Eerste editie van ‘Stories Unfold’ strijkt neer in Rubenskas­teel: “Willen het Vlaamse landgoed op de kaart zetten”

Dinsdagnamiddag werd in het Rubenskasteel ‘Stories Unfold’ voorgesteld. Dat initiatief, van Toerisme Vlaanderen, heeft als doel het Vlaamse landgoed in de kijker te zetten, en dat zowel in ons land als internationaal. Daarvoor staan nog tot eind oktober heel wat activiteiten op het programma. “Het is bijvoorbeeld mogelijk om in een echte Rubens-suite te overnachten in het kasteel.”