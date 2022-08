Ben (32) ligt niet langer op Intensieve na tragisch ongeval, maar revalidatie nog veraf: “Enorme solidariteit houdt ons recht”

Al meer dan drie maanden ligt Benjamin De Donder in het ziekenhuis nadat hij op 20 mei in Koeisteert in Londerzeel met zijn been geplet geraakte tussen een aanhangwagen en een bestelwagen. Het was een andere bestelwagen die aan hoge snelheid inreed op de aanhangwagen, waardoor die los schoot van de bestelwagen en Ben na een draai van 180 graden plette. Vervolgens werd hij weggekatapulteerd. De Zemstenaar werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, waar zijn linkerbeen geamputeerd werd. Pas drie weken na het ongeval ontwaakte hij uit zijn coma. Maar pas sinds begin juli is Ben eindelijk volledig bij bewustzijn.