Beet in arm van agent levert dolgedraaide vrouw 4 maanden cel op

In de nacht van 21 op 22 november 2019 kreeg de politie van de zone KASTZE verschillende oproepen over een vrouw die zich op straat agressief gedroeg. Een patrouille kwam ter plaatse en trachtte de vrouw te bedaren. Dit lukte niet. Integendeel, ze keerde zich tegen de agenten. Omdat ze zeer dronken was besloten de agenten haar mee te nemen. Ze stribbelde enorm tegen en liet zich hangen zodat ze slechts met veel moeite -en na een beet in de arm van een agent- geboeid kon worden. In de combi deelde ze een agent enkele stampen uit. Ook in de cel bleef ze zich agressief gedragen. Zo ging ze haar celdeur te lijf. Omdat ze niet inging op een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro werd ze gedagvaard. In de rechtbank kwam ze niet opdagen waardoor ze bij verstek veroordeeld werd tot 4 maanden cel.