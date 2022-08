BBQ, rommelmarkt en optredens op Eppegem Bruist

kampenhout, steenokkerzeel, zemst Politie KaStZe klist bestuur­ders met gsm, zonder gordel, zonder rijbewijs, noem maar op.

Motorijders in korte broek, gsm achter het stuur, voertuigen zonder inschrijvingsbewijs,... Het is maar een greep uit wat de politie in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst tegenkwamen tijdens de controles.

12 augustus