Basisschool De Kriekelaar wint Bebat-wedstrijd en mag naar Plopsaland, al is er één probleem: “Zonder bus geraken we er niet”

De 193 leerlingen van basisschool De Kriekelaar in Hofstade mogen op 22 juni gratis naar Plopsaland omdat ze heel wat lege batterijen inzamelden, maar toch zitten ze er met hun handen in het haar. Of de kinderen ook in De Panne zullen geraken, is immers onduidelijk aangezien de school geen betaalbaar vervoer vindt. “Het zou zonde zijn dat we onze leerlingen na deze mooie prestatie niet in het pretpark krijgen”, zegt directrice Greet Van der Weyden.