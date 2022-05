Autoinbrekers riskeren 18 maanden cel

Vilvoorde Een 50 meter hoge blik op de toekomst in Vilvoorde: “Comfort, duurzaam­heid, veiligheid”

In Vilvoorde is al even een nieuwe trekpleister in aanbouw. Een 50 meter hoog innovaticentrum/hotel/restaurant verrijst er uit haar as. Tijdens open wervendag kon er een kijkje gaan genomen worden.

15 mei