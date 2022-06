Auto-inbrekers betrapt in Zemst...en (ook) veroordeeld voor feiten in Mechelen

Het tweetal werd in de nacht van 13 op 14 februari opgepakt in Zemst. Buurtbewoners hoorden die nacht het alarm van een wagen afgaan en zagen nog net twee mannen wegrennen. Een patrouille van de lokale politie kon even later twee verdachten inrekenen in dezelfde straat. Die hadden een laptop, een bankkaart en een tankkaart bij die eerder die nacht uit een andere wagen gestolen waren. De ochtend daarop kreeg de politie informatie dat er die nacht op het grondgebied van de politiezone Mechelen-Willebroek ook een aantal auto-inbraken waren gebeurd.

Nog dieven op pad

Een van hen werd in Dendermonde al veroordeeld voor diefstallen. “Onze cliënten bekennen de feiten in Zemst maar met de diefstallen in Mechelen hebben ze niets te maken”, klonk het aan de zijde van de verdediging tijdens de behandeling van het dossier. “Die nacht zijn er in de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen ook auto-inbraken gepleegd. Onze cliënten worden daarvoor niet vervolgd maar het bewijst wel dat er nog meer dieven op pad waren. Het is perfect mogelijk dat die daders ook de feiten in Mechelen hebben gepleegd.” Volgens de rechtbank waren de twee opgepakte mannen wel degelijk ook verantwoordelijk voor de feiten in Mechelen.