Arts houdt onschuld staande...maar blijft toch (nog even?) in cel

Nooit eerder zoveel vluchtmis­drij­ven: VIAS trekt aan alarmbel na nieuwe dodelijke aanrijding

In de Brusselse gemeente Tervuren is zaterdag een vrouw van 49 omgekomen bij een aanrijding met vluchtmisdrijf. Van de aanrijder is geen spoor, hij wordt nog gezocht. Kenniscentrum voor de verkeersveiligheid VIAS trekt aan de alarmbel: “Er zijn in tien jaar nooit zoveel ongevallen met vluchtmisdrijf gebeurd.” Eén lichtpunt: de pakkans is groot.