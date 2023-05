Arts (73) uit Elewijt aangehouden voor doodslag op echtgenote

Woensdag­mid­dag staat Buiten­speel­dag in teken van gezond eten

De gemeente Grimbergen houdt haar Buitenspeeldag op woensdag 17 mei volledig in het thema ‘Eet Meer Fruit’. In samenwerking met Huis van het Kind, Lokaal Overleg Kinderopvang, de Opvoedingswinkel en dienst Vrije Tijd wordt het Van Der Nootpark in Strombeek-Bever omgetoverd tot een springkastelenfestival met 9 verschillende fruitsoorten. Op het fruit kan je niet alleen springen, je kan het ook proeven. De Buitenspeeldag is gratis en toegankelijk voor kinderen van 3 tot 12 jaar, begeleid van een volwassene.