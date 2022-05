Amerikaanse ontwerpers olympisch skatepark komen Hofstade voorzien van State of the art Skatepark: “Zo zijn er slechts 3 in Europa”

hofstade (zemst)Sport Vlaanderen kondigt een indoor skatepark aan om u tegen te zeggen. “Als dit klaar is zullen er slechts twee of drie gelijkaardige skateparken zijn in heel Europa. We halen er ontwerpers uit Amerika voor naar hier en mogen een state of the art skatepark verwachten”, zegt Diederik Van Briel van Sport Vlaanderen. “Als alles goed gaat is de opening voor de krokusvakantie 2023 voorzien.”

Vandaag staan we in de oude kuip van het kinderbad in het indoor zwembad in Hofstade aan het domein van Sport Vlaanderen. Volgend jaar zal er zich hier een skatepark van jewelste waar te nemen zijn. Niet enkel minister Ben Weyts en Sport Vlaanderen zelf namen de tijd om naar deze leegstaande kuipen af te zakken, ook de huidige elite-topsporters Lore Bruggeman en Axel Cruysbergh zijn er bij. Zij zijn in hun nopjes dat ze eindelijk ‘een eigen skatepark’ op niveau van recreant en topsport zullen krijgen. “Wij trekken zowat elk weekend naar Frankrijk of Nederland om te kunnen trainen. Dat zijn ritten van zo’n drie uur heen en hetzelfde nog eens terug. Dat we hier in eigen land een skatepark zullen hebben waar we een heel jaar door terecht kunnen en dat van nog een hoger niveau is dan in de buurlanden, is een mooie kans voor ons en alle toekomstige skaters.”

Volledig scherm Visuals toekomstig skatepark in oud zwembad Hofstade - Sport Vlaanderen © IF

Het 1.600 m2 grote skatepark is van de hand van de amerikanen California Skateparks. Zij zijn een wereldspeler die onder andere het olympisch skatepark in Tokio ontwierp. “De aanbesteding moet wel nog gebeuren, en het exacte budget is nog niet gekend. Wel weten we al hoe het er uit zal zien, dat er een prachtige cafetaria op zal uitkijken en dat we later ook op zoek gaan naar een uitbater. Dat wil zeggen dat er zo goed als zeker een tarief zal betaald worden wat ingang betreft.” Buiten leggen Sport Vlaanderen en gemeente Zemst in samenspraak met de inwoners een openlucht terrein aan. Daar zullen skaters zich op elk moment gratis kunnen uitleven.

Van beginner tot wereldtoppers, skaten voor iedereen onder één dak

“Het allermooiste van deze nieuwe infrastructuur is dat ze toegankelijk is voor iedereen. Wil je eens proeven van de skatesport of ben je een absolute topper? Het is toegankelijk voor iedereen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Kinderen en jongeren kunnen er leren skaten op skatekampen en de toppers kunnen zich hier op elke nationale en/of internationale wedstrijd voorbereiden.”

Nog iets unieks is dat de accommodatie uitermate geschikt is. “Skaters kunnen hier overnachten op het domein, gebruik maken van de fitness, andere sporten uit het aanbod beoefenen, of hun vrije tijd op het domein besteden. Ook aan parking en een goede verbinding met de snelweg is geen gebrek. Dit is een ideale uitvalsbasis om dit state of the art skatepark te realiseren”, aldus Diederik Van Briel. Recreatieve skaters mogen het gebruikelijke van Sport Vlaanderen verwachten: “Op de infrastructuur bieden we sportinitiaties aan, maar ook lessen voor gevorderden en sportkampen.”

