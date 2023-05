“Als de politie hen stopt, komen ze terug met een grote kraan om verder te doen”: buurtbewoners boos na start sloop van villa zonder vergunning

De politie legde de sloopwerken stil aan de villa ‘Vaeck’ in Hofstade. Het lot van die modernistische villa is al enige tijd in het nieuws. De eigenaar wilde de onbewoonbaar verklaarde villa slopen, maar tegen die beslissing kwam protest. De provincie schorste daarop tijdelijk de sloopvergunning in afwachting van een definitieve beslissing. Paul De Winter (69), zoon van de architect van de villa, is er niet gerust in: “De kraan staat er nog steeds, niets zegt dat ze niet verder doen.”