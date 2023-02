Agent vervolgd voor jarenlang stalken van gezin na affaire met buurvrouw: “Duidelijk dat hij alle kneepjes van het vak kent”

Nog 2 maanden wachten op beslissing over toekomst vestigin­gen Mippie en Moppie in Zemst? Bal in kamp van Opgroeien of minister van Welzijn

Het is nog niet duidelijk of de vestigingen van Mippie en Moppie in Zemst, Weerde en Hofstade de deuren zullen mogen heropenen. De uitbaatster tekende bezwaar aan tegen de geschorste vergunning en de Adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bracht daar nu advies over uit. De bal ligt daarmee in het kamp van het Agentschap Opgroeien of van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).