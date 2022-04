Aftrap #smeerem campagne in Hofstade: “Let op uv-straling en niet op temperatuur!”

Ben Weyts, meter van de campagne Goedele Liekens, peter Seppe Smits, Sport Vlaanderen en dokter en voorzitter van Gezond Sporten Frank Pauwels trappen vandaag de campagne #smeerem op gang. Het zonnetje staat aan de hemel. Er zijn enkel wat sluierwolkjes te bespeuren. Tijd om die UV-meter te bekijken en te zien of we moeten smeren. Het zijn namelijk de ultravioletstralen die schadelijk zijn voor de huid en dat verwarren we nog te vaak met warmte. “We moeten smeren om onze huid te beschermen. Daarom zetten tien buitensportverenigingen, Vlaams minister van Sport Ben Weyts, Gezond Sporten, UZ Brussel, de VUB, Stichting tegen Kanker en Sport Vlaanderen hun schouders onder #smeerem.”

campagne tegen huidkanker Smeren

Sporters die buiten trainen stellen zich vaak bloot aan UV-stralen. Sommigen denken op een frisse dag met weinig bewolking niet meteen: ‘Mijn huid heeft nood aan zonnecrème’ terwijl dat wel het geval is. Net als op warmere dagen of bij intensief sporten waarbij transpiratie er ook nog eens voor zorgt dat de zonnecrème sneller verdwijnt. Een extra smeerbeurt is dan absoluut nodig. “Wie goed smeert, beschermt zich tegen huidkanker. Uv-stralen zijn onze grootste vijand wat dat betreft”, zegt Frank Pauwels.

Kinderen extra kwetsbaar

“De huid van jonge kinderen is in volle ontwikkeling en extra kwetsbaar voor de schadelijke uv-stralen”, vult meter Goedele Liekens aan in haar videoboodschap. “Wanneer je op jonge leeftijd een zware zonnebrand oploopt, is je risico op huidkanker op latere leeftijd veel groter.” Liekens vocht onlangs zelf nog tegen huidkanker en vindt het belangrijk om mee te sensibiliseren.

Weerbericht mét uv-index

De sterkte van uv-stralen worden weergegeven op een schaal van 1 tot 11+. Al vanaf 3 moet je smeren om je huid te beschermen. Op 21 juni staat de zon op haar hoogste punt, dat is wetenschappelijk gezien de gevaarlijkste dag van het jaar. Intussen krijg je tijdens het weerbericht niet enkele informatie over zon, wind en regen maar ook informatie over de uv-stralen. “Zelfs op een standaard-smartphone-weerapp kan je ze terugvinden. Vanaf uv-index 3 bescherm je best je huid. Met die sterkte van de zon kan je ervan uitgaan dat je onbeschermde huid verbrandt na een halfuur. Met een uv-index van 5 of 6 is dat al na een 20-tal minuten het geval. Dat kan dus even goed op een koudere dag waarbij er weinig bewolking is.”

campagne tegen huidkanker Smeren: ze geven meteen zelf het goede voorbeeld aan de dispenser

“Zonnecrème is deel van mijn sportuitrusting”, stelt professioneel snowboarder Seppe Smits. “Je moet bij het buiten sporten sowieso zonnecrème smeren. Als je op water of sneeuw sport nog eens extra want het wateroppervlak en sneeuw reflecteren de stralen nog eens extra.”

Elke gemeente ontvangt pakket

Vlaams minister van Sport Ben Weyts: “Samen met een tiental buitensportfederaties en hun topsporters smeren we deze campagne breed uit, zodat we iedereen bewust maken van het belang van op tijd en voldoende te smeren. Elke gemeente krijgt dispensers, zonnecrème en campagnemateriaal van Sport Vlaanderen.”

campagne tegen huidkanker Smeren