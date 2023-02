Afbraak wielerpiste betekent startschot voor metamorfose sportsite

De sportsite langs de Diependaelstraat en de Driesstraat in Elewijt is al jarenlang de thuisbasis van verschillende verenigingen, waaronder voetbalclub KCVV Elewijt, tennis- en padelclub De Wehzel, Curling Club Zemst en hondenschool KACEZ. Ook jeugdhuis Caravan heeft er onderdak. Drie jaar geleden maakte de gemeente bekend dat het de site wilde vernieuwen om alles beter te centraliseren en meer groen te creëren. Na het archeologisch onderzoek vorige maand is een aannemer nu gestart met de afbraak van de wielerpiste. Die was afgeleefd en een renovatie was te duur, waarop beslist werd om de piste te verwijderen. In de plaats komt een nieuw kunstgrasveld voor de voetbalclub.