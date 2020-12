Achtervolging na carjacking in Nederland eindigt met crash tegen muur in Zemst

De verongelukte wagen was eerder op de dag betrokken geweest bij een carjacking in Nederland en achtervolgd geweest door de Nederlandse politie. In België was de achtervolging voortgezet door de federale wegpolitie van Antwerpen. Die volgde het voertuig dat over de E19 richting Brussel reed. Aan de afrit Mechelen-Zuid had de wagen de snelweg verlaten en had hij een eerste aanrijding gehad. De wagen vervolgde echter zijn weg via de Brusselsesteenweg tot in Zemst, waar hij een zijstraat inreed en uiteindelijk in de Jacob Jordaenslaan tegen een muurtje aan een woning botste.