20-jarige Colin haalt 15de snelste tijd op WK skeleton en blikt terug op seizoen: “Jammer van tegenslag in eerste races”

Alle leerlingen VBS Karamba spelen mee in ‘Paniek in de snoepfa­briek’

De leerlingen van basisschool Karamba in Ramsdonk zijn voloop aan het repeteren voor ‘Paniek in de snoepfabriek’. In de musical, die zaterdag 18 maart zal worden opgevoerd in de grote zaal van Kobos Campus V in de Veldstraat in Kapelle-op-den-Bos, spelen alle kinderen uit de kleuterklassen en de lagere school mee.