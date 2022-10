19 graden in openbare gebouwen en gedoofde of gedimde straatverlichting: deze maatregelen neemt Zemst tegen energiecrisis

De gemeente is ook een voorstander van het generiek doven van de straatverlichting. “Want dat zou de beste besparing zijn”, aldus nog Geerinckx. “Hiervoor moeten we echter wel een akkoord vinden met de gemeenten die in dezelfde cluster zitten. We willen de verlichting alleen in weeknachten doven, maar niet in het weekend. Bedoeling is om de lichten tussen 23 en 5 uur te doven. Indien er geen akkoord komt met alle buurgemeenten, schakelen we over op plan B waarbij we diep willen dimmen in de straten waar dat kan.”