180 Zemstenaren en ijsberen trotseren koude wind en duiken het nieuwe jaar in: “De warme soep was welgekomen”

HofstadeZe hebben er drie jaar op moeten wachten, maar zondag konden de Zemstenaren eindelijk weer het nieuwe jaar induiken. Letterlijk dan, want in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade ging de nieuwjaarsreceptie gepaard met een nieuwjaarsduik. De tweede editie telde bijna dubbel zoveel deelnemers als in 2020. Opvallende aanwezige: minister Ben Weyts. “Hoe het was? Fris, hé.”

Onder het motto ‘een gewone nieuwjaarsreceptie is maar wat gewoontjes’ koppelde het schepencollege van Zemst er in 2020 voor het eerst een nieuwjaarsduik in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade aan. Toen werden 101 ijsberen geteld en werd beslist om van de nieuwjaarsduik een jaarlijks evenement te maken. Alleen, het coronavirus dwarsboomde de edities van 2021 en 2022. Maar zondag kon het wel eindelijk weer. En dus liep de strandzone vol met mannen in blote torso en vrouwen in bikini, terwijl het amper 6 graden was en er een snedige wind stond.

Warme soep

Om toch wat ‘warm’ het water in te lopen, moesten de deelnemers eerst een tiental minuten in groep opwarmen. Na het betere spring- en danswerk op het strand kon de massa eindelijk in het water. Sommigen kwamen er na enkele seconden alweer uit, anderen trotseerden het koude water wat langer. Voor de 12-jarige Sander was het de eerste keer dat hij deelnam aan de nieuwjaarsduik. “Het was heel leuk”, klonk het achteraf terwijl hij van een warme tas soep genoot. “Maar het was wel heel koud. Gelukkig was ik goed opgewarmd. En de warme soep achteraf doet ook veel deugd (lacht).”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook minister van Sport Ben Weyts dook het water in. © Dieter Nijs

Ook Heleen en haar papa Gunter liepen in het koude water. “Voor de tweede keer, want in 2020 namen we ook deel”, vertelt Heleen. “Eens je in het water zit, valt de koude eigenlijk goed mee. Belangrijk daarbij is dat je blijft bewegen. Ik ben er toch in geslaagd om tot aan mijn schouders in het water te geraken (lacht). Het is vooral leuk dat ik dit samen met mijn papa kan doen. Misschien moeten we in de toekomst toch ook maar eens naar de bekende nieuwjaarsduik in Oostende.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De 12-jarige Sander was één van de 180 moedige ijsberen. © Dieter Nijs

Quote Met 180 deelnemers waren het er bijna dubbel zoveel als in 2020, toen 101 mensen in het water doken. Voor onze inwoners is dit dan ook een leuk evenement, zeker omdat we over zo’n mooie locatie beschikken. We zijn nu wel vertrokken om hier een jaarlijks evenement van te maken Burgemeester Veerle Geerinckx

Onder de 180 ijsberen ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Heel lang geleden heb ik al eens deelgenomen aan een nieuwjaarsduik en deze in Zemst wilde ik niet missen”, aldus de minister. “We zijn hier binnen het complex van Sport Vlaanderen een mooi project aan het uitwerken, met de komst van onder meer een nieuw zwembad. Ik wilde mijn relatie met de gemeente en het domein dan ook versterken. Hoe het was? Fris, hé (lacht). Maar als minister van Sport moet je dit eens meegemaakt hebben, vind ik.”

Mooie locatie

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) blikte na afloop tevreden terug op deze tweede editie. “Met 180 deelnemers waren het er bijna dubbel zoveel als in 2020, toen 101 mensen in het water doken”, klonk het. “Voor onze inwoners is dit dan ook een leuk evenement, zeker omdat we over zo’n mooie locatie beschikken. We zijn nu wel vertrokken om hier een jaarlijks evenement van te maken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Heleen en haar papa Gunter trotseerden de koude. © Dieter Nijs

Ook de burgemeester dook trouwens met een delegatie van het schepencollege in het water. “Op die manier geven we het goede voorbeeld aan onze inwoners. Vijf minuten al je moed bij mekaar rapen en het koude water trotseren, al was vooral de wind na afloop bijzonder koud. Maar een soepje helpt wel om ons weer op te warmen.”

Na afloop kregen alle ijsberen ook nog een muts met het logo van Zemst cadeau als aandenken. In de tent kon dan weer geklonken worden op het nieuwe jaar.

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.