12 van de 150 gecontroleerde fietsers zijn niet in orde met fietsverlichting

De controleactie vond langs de Tervuursesteenweg in Zemst plaats. 138 van de 150 gecontroleerde fietsers waren in orde met hun fietsverlichting en kregen een dikke duim én een reflecterende Z-sticker cadeau. 12 anderen bleken niet in orde te zijn.

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) staat ten volle achter dergelijke acties. “Zien en gezien worden in het verkeer, dat is van zo’n groot belang”, klinkt het. “Blij dat zoveel gecontroleerden in orde waren. Naast de verplichte fietsverlichting zijn het soms de kleine extraatjes zoals een fluohesje of fluoband die effectief de zichtbaarheid nog verhogen. Daarom dat we tijdens de actie reflecterende Z-stickers uitdeelden.”