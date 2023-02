10de Weerdse Bierproeverij komend weekend in ‘Ons Huis’

Ook voor deze jubileumeditie zetten de organisatoren zowat vijftig Belgische bieren op de kaart. Daarnaast serveren ze allerhande versnaperingen zoals ‘paterballekes in nonnensaus’ en croque monsieur. De Weerdse Bierproeverij wordt georganiseerd door het team van de Weerdse Bierfeesten.

Op zaterdag kan er van 14 uur tot middernacht bier geproefd worden in zaal ‘Ons Huis’ in Weerde, op zondag is dat van 14 tot 20 uur.