1,5 miljoen keer bedankt! Deze Zemstse verhalen werden het vaakst gelezen in 2022: van de wantoestanden bij Mippie en Moppie tot de bewants die bosklassen dwarsboomt

ZemstNu we 2022 bijna achter ons laten, is het hoog tijd om even terug te blikken op de verhalen uit Zemst die dit jaar het vaakst gelezen werden. Maar liefst 1,5 miljoen keer werden artikels uit Zemst aangeklikt. Van de plotse sluiting van de Mippie en Moppiecrèches over het schrijnende verhaal van Ben tot een foutje dat de gemeente 70.000 euro kostte.

Voor bijna honderd ouders van kindjes die naar één van de drie Zemstse kinderdagverblijven van Mippie en Moppie gingen, was het vorige maand plots alle hens aan dek. Nadat wantoestanden in een crèche van die groep in Keerbergen aan het licht waren gekomen, bleek dat er zich ook in een kinderdagverblijf in Eppegem – dat inmiddels naar Zemst verhuisd was – ook heel wat niet al te koosjere dingen afgespeeld hadden. Een ex-werkneemster trok aan de alarmbel en ook enkele ouders stelden zich vragen bij de kinderopvang. Daarop besliste het agentschap Opgroeien om ook de drie vestigingen in Zemst, Hofstade en Weerde te sluiten. De gemeente schoot echter wel meteen in actie en vond na amper enkele dagen al opvangplekken voor de zowat honderd kindjes die plots op straat stonden.

Bedwants

Ook voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van Vrije Basisschool Tuimeling in Zemst was er dit jaar geen al te best nieuws. In september werd hun bosklassen plotsklaps afgebroken toen bedwants ontdekt werd in het verblijf in Eupen. En wat dan gezegd over Benjamin De Donder. De onfortuinlijke man geraakte in mei geplet toen zijn aanhangwagen aangereden werd in Londerzeel. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd, verloor een been en lag wekenlang in coma. Pas afgelopen zomer mocht hij de afdeling Intensieve Zorgen verlaten en midden november kon hij eindelijk zijn revalidatie in Pellenberg starten. Inmiddels mag hij tijdens de weekends opnieuw naar huis. Ondertussen verwachten hij en zijn vrouw Stefany ook een derde kindje. Dat wordt over enkele weken geboren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Benjamin De Donder. © Dieter Nijs

Zowat 85.000 mensen lazen hoe een foutje bij de eindejaarsactie de gemeente begin dit jaar 70.000 euro kostte. Zo kwamen er geen 70 winnaars maar wel een tienvoud daarvan uit de bus. Resultaat: 29 mensen wonnen een elektrische fiets, 24 een stadsfiets, drie een reischeque en maar liefst 672 een Z-cheque van 50 euro. De gemeente stond voor het dilemma: ofwel elke winnaar een prijs overhandigen ofwel bij loting slechts 70 van de 728 winnaars in de bloemetjes zetten. Uiteindelijk werd voor het laatste gekozen om niemand teleur te stellen.

Eén keer per jaar

Ook het mooie verhaal van An, Els en Hilde werd veelvuldig gelezen. De drie zussen - respectievelijk 39, 37 en 34 jaar oud - zijn op dezelfde dag jarig. “Ik heb heel vaak moeten horen dat ik maar één keer per jaar mocht”, lachte papa Dirk toen we hem eerder dit jaar interviewden. Tot slot wekten ook de artikels over de geweigerde vergunning voor de padelclub van twee ex-deelnemers van De Mol, de bankkaart van een alpinist die 27 jaar na zijn dood teruggevonden werd aan de voet van de Grandes Jorasses en de steekpartij in een pizzeria in Eppegem de aandacht van velen.

Eindigen doen we met jullie een Gelukkig Nieuwjaar te wensen en dat u volgend jaar opnieuw vlot de weg naar onze artikels over Zemst mag vinden.

Volledig scherm Els (links), An (midden) en Hilde verjaren alle drie op 30 september. "Het is een traditie dat we elk jaar iets samen doen voor onze verjaardag." © rv

