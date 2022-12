Zwerfvuilactiekaart moet zorgen voor betere afstemming ophaling zwerfafval

Er werden reeds uitnodigingen en vragenlijsten verstuurd naar alle Porpere Pioniers om zoveel mogelijk info te centraliseren. In samenwerking met onze afvalintercommunale IDM zullen deze gegevens weergegeven worden in een ‘actiekaart’, die jaarlijks zal worden bijgesteld op basis van de beschikbare gegevens. “We verhogen op die manier de betrokkenheid, de efficiëntie en zo leren de propere pioniers elkaar ook beter kennen", zegt schepen Steven De Vuyst (PVDA). “Wanneer we van scholen of verenigingen dan vragen krijgen waar en wanneer zij zwerfvuilacties kunnen uitvoeren, kunnen we ook op basis van die actiekaart gericht bepaalde locaties doorgeven. Via de app ‘mijn mooie straat’, kunnen alle propere pioniers trouwens nu al aangeven wanneer ze welke straat of buurt hebben schoongemaakt.”