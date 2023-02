Zwerfvuilactie in Rijkswachtlaan op 16 februari

Zelzate Huisarts, psycholoog of andere hulp nodig? Zorgverle­ners bundelen hun krachten in Breed Onthaal Zelzate

Het Zelzaatse ‘Breed Onthaal’ heeft maandagochtend de deuren geopend. Dat is een eerstelijnspraktijk waar huisartsen, eerstelijnspsychologen en andere hulpverleners samen onder één dak zullen zitten. Inwoners kunnen er niet alleen terecht met vragen over gezondheid, maar uit andere levensdomeinen zoals wonen of werken. “Op die manier hopen we een betere, betaalbare en vooral meer toegankelijk hulp -en zorgverlening aan de inwoners.”

