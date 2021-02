Zware brand bij ArcelorMittal: omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden

ZelzateBij staalreus ArcelorMittal in het Gentse havengebied is vrijdagvoormiddag brand uitgebroken. Door een stroomonderbreking vatte een vulwagen waarin kolen worden omgevormd tot cokes, vuur. Ook de doorstootmachine, die de cokes verplaatst in de fabriek, vloog in brand.