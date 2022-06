Zondag volgt unieke Zonnebergloop: “Ideaal sportief aperitief voor viering honderd jaar Klein Rusland”

In 2020 was het honderd jaar geleden dat gestart werd met de bouw van Klein Rusland. Ooit was Klein Rusland de eerste modernistische tuinwijk van Vlaanderen, het heette een arbeidersparadijs op aard. De laatste jaren is er echter nog weinig te doen. Daar willen de Krekenlopers op zondag 26 september iets aan veranderen. Ter ere van de honderdste verjaardag van de wijk organiseren ze er een Zonnebergloop. Een unieke loopwedstrijd vanop het Kardinaal Mercierplein in het hart van Klein Rusland tot op de top van de oude gipsberg.

Kuitenbijter

“Boven heb je een uniek zicht over de Gentse kanaalzone”, zegt Alex Cocquyt, voorzitter van de Krekenlopers. “Normaal zou de loop deel uitmaken van een groot eeuwfeest in Klein Rusland, maar dat werd vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2022. De Zonnebergloop kan met andere woorden aanzien worden als het ideale sportieve aperitief, maar je moet er wel wat voor over hebben. Zo is de berg met een stijgingspercentage boven de 10% echt wel een kuitenbijtertje. Het is uitzonderlijk dat we toestemming krijgen om deze berg te beklimmen. Sportievelingen kunnen kiezen tussen 3,5, 7 of 10,5 kilometer. De start is om 11.00 uur maar je kan je al inschrijven vanaf 9.30 uur aan BOC Klein Rusland in de Schoolstraat.”