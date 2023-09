Zingende cafébaas Jurgen ‘Dylano’ Claeys brengt tweede single uit

44 euro tot 150 euro voor deze ‘kantoor­vrien­de­lij­ke’ handtassen: “Niet de suffe laptoptas van weleer”

September, tijd om weer met frisse moed naar het werk te gaan. Nood aan een kleine oppepper? Met deze vijftien handtassen keer je in stijl terug naar kantoor. Je kan kiezen voor een compact, maar chic exemplaar, eentje waar al je paperassen in passen of een tas die handig is tijdens het pendelen.