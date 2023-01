Zelzatetunnel twee dagen dicht

Gent Stevige steekvlam­men, maar geen gevaar voor omwonenden: staalgi­gant ArcelorMit­tal moet voor tweede keer in korte tijd affakkelen

Bij staalgigant ArcelorMittal in de Gentse haven wordt voor de tweede keer op korte tijd afgefakkeld. De steekvlammen van tot 10 à 15 meter hoog ogen indrukwekkend, maar gevaar voor het personeel of de fabriek is er niet.

19 december