“Zelzate-Zuid komt er met 100 procent zekerheid”: projectontwikkelaar start binnenkort met bouw omstreden sportcomplex

“Komt het er eigenlijk ooit nog van", was de vraag die burgemeester Brent Meuleman de afgelopen jaren (Vooruit) menig maal moest beantwoorden. Al acht jaar wacht de gemeente op een fiat voor de bouw van het nagelnieuwe sportcomplex dat door aanhoudend protest en beroepsprocedures van enkele omwonenden telkens werd uitgesteld. Buurtbewoners van de Verbroederingslaan, Cesenaticolaan en Camille Leynlaan maakten zich zorgen over een nieuwe verkaveling die Groep Huyzentruyt wilde realiseren op de huidige voetbalterreinen. De bouwontwikkelaar sloot in de vorige legislatuur een deal met de gemeente dat het de sportterreinen in de Verbroederingslaan mocht verkavelen in ruil voor de bouw van een nieuw sportcomplex.