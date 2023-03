Zelzate toont zich solidair met Olivier Vandecasteele met groot spandoek: “Teken de petitie”

Open Vld weigert een vertegen­woor­di­ging te kiezen in 'oneerlijke' deontologi­sche commissie

Open Vld Zelzate weigert een vertegenwoordiger te kiezen in de nieuw op te richten deontologische commissie. Ondanks het feit dat de partij zelf vorige maand een voorstel indiende om deze commissie op te richten in Zelzate, is de partij van mening dat het aangepaste voorstel vanuit de meerderheid niet correct is.